Doelpunten het duurst bij Willem II

Zeventien treffers wisten de Tricolores in de 17 thuiswedstrijden te produceren. Voor een supporter met een seizoenkaart van 193 euro betekende dat dus een prijs van 11,35 euro per treffer van Willem II. De Feyenoord-fans daarentegen betaalden maar 4,43 euro per doelpunt (€248:56) van hun favorieten in de Kuip.

Maar met de weinige thuisdoelpunten wist Willem II relatief gezien nog wel veel punten bijeen te vergaren. Want per wedstrijdpunt in thuisduels betaalden de Willem II-fans niet het meest. Dat lot was de supporters van Go Ahead Eagles beschoren. Elk wedstrijdpunt in een thuiswedstrijd kostte hen 15,31 euro.

Voor een Willem II-fan was dat 9,65 euro en dat is ook minder dan bij AZ (€10,42) en PEC Zwolle (€9,75 euro). De fans van Ajax (€5,06) en Feyenoord (€5,28) betaalden het minst per behaald thuispunt.