TILBURG - Erik Falkenburg haakt definitief af bij Willem II. De middenvelder liet al doorschemeren toen zijn contract per 1 april formeel werd opgezegd, dat hij graag naar het buitenland zou gaan. Zowel Willem II als Falkenburg hielden de mogelijkheid open om in een later stadium nog met elkaar in gesprek te gaan. Dat gebeurt dus niet.

Ook andere spelers waarvan het contract per 1 april formeel werd opgezegd kregen te horen dat Willem II afscheid van ze neemt. Het gaat om Dico Koppers, Pele van Anholt, Dries Wuytens en Guus Joppen, allemaal verdedigers. Met Fernando Lewis legde de Tilburgse club dinsdag een nieuwe rechtsback vast.

Het is nog onzeker of Willem II Derrick Tshimanga een nieuwe aanbieding gaat doen. De linksback is al weken uit de running wegens maagproblemen en komt ook tegen Ajax niet in actie. De Tilburgse club wacht de uitkomsten van het ziekenhuisonderzoek af.

Willem II houdt verder de mogelijkheid open om met Nigel Bertrams in gesprek te gaan. De doelman uit Best staat in de belangstelling van aartsrivaal NAC Breda, waar hij al gesprekken mee heeft gevoerd. Een beslissing over het al dan niet aantrekken van de Australische doelman Mark Birighitti neemt Willem II waarschijnlijk pas volgende week.

Van de huidige selectie zijn alleen de aflopende contracten van Freek Heerkens, Asumah Abubakar en Elmo Lieftink verlengd. Al eerder werd bekend dat Funso King Ojo en Kostas Lamprou bij de club vertrekken. Een optie om Branco van den Boomen over te nemen van Heerenveen is niet gelicht. Ook Heerenveen gaat niet met de middenvelder verder.