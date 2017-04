Erwin van de Looi 'maakt werk' van Ojo

Ojo beklaagde zich in het Brabants Dagblad van woensdag over het feit dat hij geregeld uitgefloten wordt door zijn eigen aanhang. Maar juist bij de wedstrijd tegen ADO Den Haag was daar geen sprake van. Dat had een keerpunt kunnen zijn. Ojo speelde ook een puike partij en gaf zelfs de assist bij de enige treffer van Willem II bij de 1-2 nederlaag. Van de Looi sprak over 'een van de beste wedstrijden van Ojo in dienst van Willem II.'