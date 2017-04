Erwin van de Looi rekent nog op vier geblesseerden

Het herstel van Koppers en Heerkens verloopt voorspoedig. De laatste was voor controle na zijn buikwandoperatie van eind februari naar het ziekenhuis geweest. Dat zag er allemaal goed uit. Heerkens en ook Koppers, die op de weg terug is van een enkelblessure, trainen deels individueel en deels met de groep. Ze hebben nog ruim twee weken om fit raken. Volgend weekeinde is er geen competitievoetbal in verband met de bekerfinale tussen AZ en Vitesse.