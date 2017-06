Erwin van de Looi vult selectie aan voor ouverture

VIDEO: Roemeense interesse voor Andreias Calcan

29 juni TILBURG - Een Roemeense tv-ploeg was donderdagochtend aanwezig bij de training van Willem II om een reportage te maken over Andreias Calcan. Na de tijd van spelers als Popescu, Stinga, Chivu en Sabau is hij nog de enige Roemeen die op het hoogste niveau speelt in Nederland.