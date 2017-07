Fran Sol heeft maar vijf seconden nodig

VEERE - Fran Sol had zaterdagmiddag in Veere maar vijf seconden nodig. De spits van Willem II kwam een halfuur voor tijd het veld in bij een hoekschop, posteerde zich in het strafschopgebied en kopte raak. Zo droeg hij bij aan de 3-0 zege op de Zeeuwse selectie.