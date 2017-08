Freek Heerkens voelt zich basisspeler bij Willem II

Freek Heerkens voelde het al een paar dagen aankomen, want hij is niet 'achterlijk'. Twee dagen voor de wedstrijd tegen FC Utrecht kreeg hij mondeling de bevestiging die hij uit de kleur van de hesjes op de training al af kon lezen. Door de komst van Ben Rienstra was de 27-jarige verdediger en middenvelder uit Heeswijk-Dinther zijn basisplaats bij Willem II weer eens kwijt.

Niet voor lang. Na tien minuten kreeg hij in de Galgenwaard al het seintje dat hij warm moest gaan lopen. Nog voor er twintig minuten verstreken waren stond hij alweer binnen de lijnen, als vervanger van Daniel Crowley. Hij voetbalde zoals hij altijd doet: taakbewust, met beleving en goed voor een voldoende. "Natuurlijk baalde ik er enorm van dat ik op de bank moest beginnen", zegt Heerkens. "In de loop der jaren zou je eraan gewend moeten zijn dat je geregeld plaats moet maken. Maar het went nooit. Het is toch weer een tikje dat je moet incasseren."

Heerkens antwoordde met zijn voeten. "Voor mij is voetbal strijd leveren, een gevecht op leven en dood. Er zit verbetenheid in mijn spel. Zo wil ik laten zien dat ik niet zomaar over me heen wil laten lopen." Om die houding is Heerkens meer dan eens geprezen. Hij wordt een ideale twaalfde man genoemd. Maar hij wil meer. "Ik waardeer het dat de trainer zijn beslissingen met mij communiceert. Daar spreekt respect uit", zegt Heerkens. ,,Ik kreeg als uitleg dat er met Ben Rienstra een ervaren middenvelder is gehaald die ook links op het middenveld uit de voeten kan. Een trainer kan er maar elf opstellen, dat heb ik al zo vaak gehoord."

Uit ervaring weet Heerkens dat de keuze dan gemaakt is en dat discussiëren geen zin heeft. Hij is ook niet iemand die met de vinger zal wijzen. Maar dat wil niet zeggen dat hij zich zonder slag of stoot neerlegt bij een rol als vaste invalkracht. ,,Ik voel me basisspeler. Alleen ben ik niet in de positie om een bepaalde plek in het elftal te claimen."

Wetenschap

Heerkens is een manusjes-van-alles. Hij speelt even makkelijk centraal in de verdediging, rechtsback of op het middenveld. "Ik heb veel gespeeld in de voorbereiding, in de wetenschap dat de club nog op zoek was naar verdedigers en middenvelders. In de wetenschap dat dat mij de kop zou kosten."

Hij weet dat hij nog voldoende aan spelen toe zal komen als hij zich zoals afgelopen zondag blijft manifesteren. "Mijn eerste opdracht was om mee te helpen voorkomen dat FC Utrecht meer zou scoren", zegt Heerkens. "Het eerste kwartier werden we alle fronten afgetroefd. Het uitgestippelde plan bleek niet te kloppen omdat taken niet goed werden uitgevoerd."

Met de tweede helft was Heerkens wel tevreden. "Maar na de rust was de eindpass onvoldoende. Ik denk dat we als spelers best meer van elkaar mogen eisen. Ik mist de verbetenheid in de ploeg om duels te willen winnen. Mede daardoor voelde het als een verloren zondag."