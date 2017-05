Frenkie de Jong: 'Volgend seizoen moet het gebeuren voor mij'

TILBURG - Er is het afgelopen jaar al het nodige gebeurd met Frenkie de Jong bij Ajax, maar dat is voor de bij Willem II opgeleide middenvelder nog maar het begin. 'Ergens volgend seizoen' wil hij een basisplaats hebben in de hoofdmacht. 'Dat is mijn doel', zegt hij in een interview met het Brabants Dagblad.

De Jong speelde dit seizoen 31 wedstrijden voor Jong Ajax en mocht daarnaast ook al proeven aan het grote werk: drie invalbeurten in de eredivisie en drie in de Europa League en in het nationale bekertoernooi twee invalbeurten en een keer in de basis. Afgelopen weekend maakte hij een doelpunt tegen Go Ahead Eagles en bereidde hij een treffer voor.

Handen vol

Hij had overigens het liefst eerst nog bij Willem II - waar hij de gehele jeugdopleiding doorliep - een tijdje in het eerste elftal gevoetbald voordat hij de overstap naar een grotere club maakte, maar onder Jurgen Streppel kreeg hij geen speeltijd. 'Het klikte niet zo tussen ons. Maar hij had toen ook zijn handen vol met het in de eredivisie houden van Willem II en dan dan weet je dat het als jonge speler moeilijk wordt.'