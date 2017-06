Geen topdeal met shirt Willem II

TILBURG - Even leek het erop dat Willem II - naast Tricorp - het komende seizoen over een tweede hoofdsponsor zou beschikken. Van Mossel Automotive Groep diende zich aan en bereikte met de huidige hoofdsponsor Tricorp overeenstemming om per toerbeurt voor- en achterop het shirt te staan. Tricorp had de eer bij thuiswedstrijden, Van Mossel Automotive Groep bij uitduels.

Bij het tot in details uitwerken van de voor Willem II lucratieve plannen ging het alsnog mis. Tricorp zag het plan uitmonden in een overeenkomst waar geen van de partijen blij mee zou zijn. ,,Jammer. In het belang van Willem II hebben we er alles aan gedaan", zegt directeur Gert-Jan van Eck van Tricorp. ,,Maar zoals wel vaker in het zakenleven ging het bij de punten en de komma's mis."