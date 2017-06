Guus Joppen en Adrie Bogers naar NEC

Hij ontmoet daar een oude bekende. Adrie Bogers is door NEC aangesteld als veldtrainer. Twee jaar geleden was Bogers nog assistent bij Willem II waar Joppen toen speelde. De Vlijmenaar leidt maandag de training bij NEC, dat nog op zoek is naar een hoofdtrainer.



Jack de Gier, ook al een man met een verleden bij Willem II, is de belangrijkste kandidaat. NEC zal dan overeenstemming moeten bereiken met Almere City, waar De Gier nog een doorlopend contract heeft.