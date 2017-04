Jordens Peters: merkwaardig seizoen met Willem II

TILBURG - Willem II-aanvoerder Jordens Peters vindt dat zijn ploeg een merkwaardig seizoen beleeft. Met nog maar vier competitiewedstrijden te gaan, komen de Tricolores nog in aanmerking voor een plek in de play-offs om Europees voetbal, maar er bestaat ook nog de kans dat Willem II de play-offs om promotie-degradatie in moet.

,,Vanaf PSV-thuis tot en met Groningen-uit hebben we een stabiele periode gehad", aldus Peters, ,,met veel punten en weinig tegentreffers. Alleen scoren we het hele seizoen al te weinig. Maar ook dat doen we met z’n allen.”

Na de thuiswedstrijd tegen hekkensluiter Go Ahead Eagles zondag (12.30 uur) volgen twee verre uitduels voor Willem II, tegen Heerenveen en Roda JC en nog een thuiwedstrijd tegen Ajax. Maar dan moet het eredivisieschap al veilig zijn gesteld , vindt Peters. ,,We moeten thuis van Eagles kunnen winnen. En dan zien we we wel wat we nog kunnen doen richting die negende plek. Wat dat betreft hebben we een eigenaardig seizoen. Het zit zo dicht bij elkaar, dat we nog steeds play-offs voor Europees voetbal kunnen halen maar als alles tegenzit ook nog play-offs tegen degradatie moeten spelen."