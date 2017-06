Joris Mathijsen maakt promotie bij Willem II

In tegenstelling tot een manager beschikt een directeur over een eigen technisch budget dat hem door de club wordt toegewezen.

Henry van der Vegt was de laatste technisch directeur die Willem II in dienst had. Hij verliet de club in 2011. Daarna was Marc van Hintum twee jaar lang verantwoordelijk voor technische zaken. Hij kreeg de functie van technisch manager en was voor elke uitgave direct verantwoording verschuldigd aan de directie.