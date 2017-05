Jubilaris Henry van Amelsfort: ‘Kom niet aan Willem II’

TILBURG - Hij is de nestor van de staf van Willem II, Henry van Amelsfort. Maar meer nog dan verzorger, is hij een van de cultuurbewakers van de Tilburgers.

Er zijn niet veel verzorgers in de voetballerij voor wie een enorm spandoek is gemaakt. Die van Willem II, Henry van Amelsfort, overkwam het op de slotdag van de competitie. Na de thuiswedstrijd tegen Ajax werd op de Kingside plots een enorm doek omhoog gehesen met een sprekende beeltenis van de Tilburger erop. Die was compleet verrast. ,,Ik zag eerst alleen dat lange witte doek met de tekst ‘25 seizoenen Henry van Amelsfort’. Mooi dat ze daarbij stilstonden. Maar toen kwam dat grote spandoek er bovenuit. Prachtig.”

Met een grote grijns vertelt hij al jaren een eigen fanclub te hebben. ,,Clubje”, verbetert hij. ,,Wat voetballers van Were Di zijn daarmee begonnen, een jaar of acht geleden. Moest ik daar op de club komen, kreeg ik een zogenaamde gouden waterzak, haha. En in het stadion hadden ze een tijd lang een vlag hangen met ‘Henry’ erop.”

De fans mogen dan ‘25 jaar Henry van Amelsfort’ bij Willem II hebben gevierd, de club zelf doet dat pas over twee jaar. ,,Ik ben wel in 1992 begonnen als verzorger, maar eerst op basis van een onkostenvergoeding. Pas in 1994 kwam ik in dienst.”

Spoorwegen

Hij gaf er zijn baan bij de spoorwegen graag voor op, ook al werkte hij aanvankelijk alleen met het tweede team en de jeugd. ,,Martin van Geel haalde mij bij het eerste elftal. In het kader van de professionalisering. Eerst moesten spelers altijd naar een fysiotherapiepraktijk in de stad. Nu kregen we een fysio en een verzorger op de club.”

Inmiddels is Van Amselsfort veel meer dan alleen de man met de waterzak en die na de wedstrijd de spieren kneedt. ,,Ik heb diploma’s gehaald en ben nu ook loop-, kracht-, en conditietrainer. Samen met fysio Gijs van der Bom begeleid ik een deel van het revalidatietraject van geblesseerde spelers. Maar ik doe ook nog allerlei andere dingetjes zoals het regelen van hotels en de voeding voor uitduels.”

Na het vertrek van clubarts Jan Vioen na 42 jaar trouwe dienst in 2015, is Van Amelsfort de nestor binnen de staf van Willem II. ,,Toen ik begon, waren er nog spelers ouder dan ik. Nu zouden het mijn zoons kunnen zijn. Ik blijf er jong bij.”

Hij vindt de jeugd van tegenwoordig niet lastiger dan die van vroeger. ,,Soms moet ik weleens corrigeren en dan doe ik dat vaak met een lolletje. Als iemand na de massage zijn slippers laat staan bij ons, dan zal ik ze de eerste keer besproeien met kleefstof en de volgende keer lijm ik ze vast aan de grond. Zo’n jongen vergeet daarna nooit meer z’n slippers, geloof me.”

Met informatie die hij van de spelers hoort, gaat hij vertrouwelijk om. ,,Tenzij het de club schaadt. En soms zegt iemand ook weleens iets in de hoop dat het doorgespeeld wordt naar bijvoorbeeld de trainer. Dan durven ze het zelf niet te zeggen, is de drempel te hoog.”

Bommetjes

In al die jaren heeft Van Amelsfort naar eigen zeggen nooit heel grote conflicten gehad binnen de club. ,,Je moet je plaats kennen. En je niet bemoeien met dingen waar je niet over gaat. Tenzij, nogmaals, er iets gebeurt dat de club schaadt. Dan gebruik ik mijn lijntjes om het te corrigeren in het voordeel van de club. Want niemand moet aan Willem II komen.”