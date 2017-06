Karim Coulibaly is van Willem II

TILBURG - Het duurde wat langer dan verwacht. De bevrijdende handtekening van AS Nancy liet even op zich wachten. Maar sinds maandagmiddag een uur of vier is Karim Coulibaly de nieuwe linkerspits van Willem II. De 24-jarige aanvaller zette zijn handtekening onder een driejarig contract met een optie voor nog een seizoen.