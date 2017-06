Karim Coulibaly: 'Tijd rijp voor een nieuwe uitdaging'

TILBURG - 'De tijd was rijp voor een nieuwe uitdaging. Ik begin weer op nul in een land met een andere taal en een andere voetbalcultuur. In de eredivisie kijken de mensen onbevooroordeeld naar mij. '

Zo verklaart Karim Coulibaly zijn overgang naar Willem II. Die kwam donderdagavond laat tot stand. Willem II bereikte met zijn Franse club AS Nancy overeenstemming over een vergoedingssom die naar verluidt 125.000 euro zou bedragen. De Tilburgse club moest een nog een jaar doorlopend contract afkopen.

De 24-jarige linksbuiten kon ook tekenen bij Clermont Foot in de Franse tweede klasse. ,,Maar ik wil een nieuwe wereld ontdekken", zegt hij in de Franse krant L'Est Republicain. ,,Ik weet van Willem II dat het een goed gestructureerde club is met veel ambitie. Willem II wil naar het linkerrijtje en misschien wel spelen voor een Europese plek. In de eredivisie wordt aanvallend gevoetbald, met vleugelspitsen. Ik denk dat ik er wel zal passen."

Coulibaly vertelt dat hij voelde dat het het juiste moment was om een andere weg te kiezen. ,,Dat voelde de club. Dat voelde ik", zegt hij. ,,Het afgelopen seizoen slaagde ik er niet in om veel speeltijd af te dwingen. Maar ik ben Nancy dankbaar. Door hamstringproblemen was ik bijna met mijn opleiding gestopt. Ik heb doorgezet, maar werd op belangrijke momenten geplaagd door enkelklachten en door problemen met mijn middenvoetsbeentje."

De Fransman met Senegalese en Malinese roots betreurt het dat hij de club met een degradatie achterlaat. ,,Daar zag het halverwege de competitie nog niet naar uit, want toen speelden we rond de elfde plaats. AS Nancy blijft in mijn hart. Ik ben er op mijn veertiende gekomen en heb er tien jaar van mijn leven doorgebracht."