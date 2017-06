Karim Coulibaly zal driejarig contract tekenen bij Willem II

Later op de dag arriveerde de Franse aanvaller met zijn zaakwaarnemer in Gilze-Rijen. De eerste training van de Tilburgse club moest hij aan zich voorbij laten gaan. Daar kwamen zondagmiddag ruim vijfhonderd fans op af, die door de club op ijs getracteerd werden.

Trainer Erwin van de Looi was blij dat de eerste training zodoende veel meer cachet kreeg. ,,Vorig seizoen had ik nog geen invloed op het programma. Nu wel. De eerste training is naar zondagmiddag verplaatst om meer fans de gelegenheid te geven om erbij te zijn. Dat is wel een succes geworden."