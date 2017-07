Karim Rossi is terug bij Willem II

Daniel Crowley is twijfelgeval

28 juli TILBURG - Het is nog niet duidelijk of Daniel Crowley zaterdagavond (18.00 uur) in het Jan Breydelstadion in Brugge in actie kan komen voor Willem II. De Engelse middenvelder ontbrak vrijdagmorgen bij de laatste training voor het oefenduel ter opluistering van de open dag van Cercle Brugge.