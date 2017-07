Knieblessure voor Fran Sol

Willem II verlengt stage Karim Rossi

2 juli TILBURG - Willem II heeft de stage van Karim Rossi verlengd. De 23-jarige spits gaat maandag mee op trainingskamp naar de Rosep in Oisterwijk en blijft tot woensdagavond bij de selectie van de Tilburgse club. In de wedstrijd in Loon op Zand tegen Uno Animo zal hij een nieuwe kans krijgen.