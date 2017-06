Kostas Lamprou: 'Naar NAC, dat kan ik echt niet maken'

Voor de Griekse keeper, die het het afgelopen seizoen zo uitstekend deed onder de lat bij Willem II, was er alleen even interesse van FC Utrecht. Maar daar werd hij financieel niet beter van. Bovendien ging het om de positie van tweede keeper. De weg naar een club uit het rechterrijtje lijkt daarmee afgesneden.

In de eredivisie is bijvoorbeeld NAC, dat door de promotie kennelijk afziet van Nigel Bertrams, nog wel op zoek naar een keeper. ,,Maar daar zal ik niet naartoe gaan", zegt Lamprou, even in Tilburg na een vakantie in Spanje en zich opmakend voor een reis naar Griekenland. ,,Dat kun je toch echt niet maken als je net drie jaar bij Willem II onder de lat gestaan hebt."