Mark Schenning debuteert met gelijkspel

Dat dat laatste de tweede divisionist nog hoog zit liet de speaker duidelijk merken. ,,Het is de tweede keer dat we op een ongelukkig tijdstip met het vertrek van onze hoofdtrainer zijn geconfronteerd", aldus de speaker. In 2012 verhuisde Marcel Keizer al even onverwacht van VVSB naar Telstar.

Op de eigen website had VVSB al eerder het ongenoegen over het vertrek van Van Leeuwen uitgesproken. 'Het bestuur heeft een belangrijke mededeling. Helaas gaat onze succesvolle trainer Wilfred van Leeuwen VVSB per direct verlaten. Hij maakt de overstap naar FC Eindhoven. Uiteraard betreuren we dit vertrek en zeker op dit tijdstip, maar contractueel is dit simpelweg mogelijk door specifieke clausules.'