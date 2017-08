NEC blokkeert voor de vijfde keer transfer van Gregor Breinburg

TILBURG - Willem II en NAC Breda doen niet langer pogingen om het nog een jaar doorlopende contract van Gregor Breinburg bij NEC af te kopen. Het verschil tussen vraag en aanbod is te groot. Daarom haakten beide clubs dinsdag in de loop van de dag af. Dat verklaart Frank Schouten, de zaakwaarnemer van de betrokken speler.

Voor Breinburg is het vervelend. De laatste zes maanden was er vijf keer een club voor hem in de markt.

Droomtransfer

In de winter zag hij een droomtransfer naar LA Galaxy afketsen omdat NEC een hoge vergoedingssom voor het in 2018 aflopende contract vroeg. De City Football Group, NAC en Willem II, dat zelfs twee aanbiedingen deed, stuitten ook al op een hoge transfersom. NEC beschouwt Breinburg als een sleutelspeler voor een succesvol seizoen in de eerste divisie.

In de winter kreeg Breinburg nog toezeggingen dat de directie van NEC in een latere fase wel welwillend zou staan tegenover een transfer. Maar die directie is inmiddels door een nieuwe vervangen. Die toont zich heel vasthoudend.

Biedingen