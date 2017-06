Nigel Bertrams krijgt serieuze kans bij NAC

TILBURG - Nigel Bertrams krijgt een serieuze kans om bij NAC Breda eerste keeper te worden. De 24-jarige doelman uit Best, die de afgelopen seizoenen bankzitter was bij Willem II en twee jaar tekende in Breda, moet samen met de 23-jarige Andries Noppert uitvechten wie er eerste keeper wordt. NAC zal verder geen keepers aantrekken.

Bij Willem II speelde de door PSV opgeleide Bertrams nooit een officiële wedstrijd. Vorig seizoen vroeg hij toestemming om verhuurd te mogen worden. Maar Willem II en Helmond Sport bereikten geen overeenstemming over de huursom. Voor 1 april zegde de Tilburgse club de aflopende verbintenis met Bertrams op. Daarna was er sprake van dat hij alsnog voor een contract in aanmerking zou komen.

Met Timon Wellenreuther en Mattijs Branderhorst beschikt de Tilburgse club over twee keepers. Er is nog een vacature in de selectie.