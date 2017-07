Ogbeche kan bijna niet wachten op rentree bij Willem II

De Nigeriaan werkt al vijf maanden aan zijn herstel nadat hij in januari een kruisbandblessure opliep in de thuiswedstrijd tegen NEC. Hij voelt zich nu fit, maar weet dat hij nog geduld moet hebben. Er staan zes tot negen maanden voor zo'n zware kwetsuur. ,,Ik wil de Willem II-fans zo graag laten zien wat ik kan. Dat is er nog niet van gekomen", zegt hij in een groot interview in het Brabants Dagblad woensdag 5 juli.