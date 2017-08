Ogbeche op het veld, zwemles voor Abubakar

Bartholomew Ogbeche is terug op het trainingsveld van Willem II. De spits denkt dat het nog een week of twee zal duren voor hij weer bij de selectie aan kan pikken. Dan is het ritme opdoen alvorens hij ook daadwerkelijk inzetbaar is.

Door het zware revalidatietraject in Zeist voelt de Nigeriaanse spits zich fysiek in orde. ,,Maar wedstrijdfit is natuurlijk een ander verhaal", zei hij, terwijl hij maandagochtend met een brede glimlach het trainingsveld op stapte. Hij was zelf zo gretig dat hij vergat om, zoals op zijn verzoek afgesproken was, nog even op het trainingsveld te poseren.

Asumah Abubakar woonde ook een deel van de training bij. Hij is nog lang niet zover als Ogbeche. De voetballer uit Ghana met het Portugese paspoort moet eerst weer opnieuw leren lopen. Tijdens de wandeling van de kleedkamer naar het veld bekroop de van een beenbreuk herstellende Abubakar het gevoel dat zijn ene been langer was dan het andere.

Zwemmen kan Abubakar niet

Met de nodige vrees ziet hij uit naar de komende weken. De revalidatie zal zich voor een deel in het zwembad afspelen. En zwemmen, dat kan Abubakar niet. Tijdens de revalidatie wil fysiotherapeut Gijs van den Bom, die ook zweminstructeur is, de speler zover krijgen dat hij ook in het zwembad zijn hoofd boven water weet te houden.

Abubakar krijgt veel steun van de 'fysio' tijdens het herstelproces. Hij kan hem altijd bellen. Dat doet hij ook geregeld, want soms voelt Abubakar zich behoorlijk down. Als de fysio dan niet bereikbaar is zoekt hij troost in de muziek. ,,Hiphop", zegt Abubakar. ,,Dansen kan met dit been nog niet. Maar ik kan altijd nog met mijn hoofd meebewegen op het ritme van de muziek."