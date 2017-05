Ook Willem II blij met finaleplaats Ajax: 'Maak er maar een latertje van'

,,Maak er maar een latertje van'', twitterde Willem II donderdagavond met een knipoog na de bloedstollende halve finale tegen Olympique Lyon, die Ajax met 3-1 verloor. Dankzij de 4-1 thuisoverwinning is dat genoeg voor het behalen van de finale, op 24 mei. In Tilburg hopen ze stiekem dat de Amsterdammers het tot diep in de nacht vieren, zodat ze zondag om 14.30 uur in Tilburg wat minder fit zijn.