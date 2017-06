Oud-Willem II'er Kostas Lamprou mogelijk naar Turkije

Erwin van de Looi redelijk tevreden met com­pe­ti­tie-ope­ning

16 juni TILBURG - Erwin van de Looi, de trainer van Willem II, is redelijk tevreden met de eerste reeks wedstrijden van de Tilburgse club in het nieuwe seizoen. ,,Ik heb een fake-programma gezien op internet, met voor ons meteen toppers thuis tegen Ajax en PSV en een wedstrijd op kunstgras. Dan is dat echte schema heel wat beter", doelt hij op de thuiswedstrijd tegen Excelsior en de daarop volgende uitwedstrijden tegen Vitesse en Feyenoord aan het begin van de competitie.