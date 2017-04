Pas na weekeinde duidelijkheid over Guus Joppen

Guus Joppen van Willem II vreest zware blessure

6 april TILBURG - Guus Joppen vreest dat hij in de wedstrijd tegen ADO Den Haag een zware blessure opgelopen heeft. De verdediger van Willem II ging na een sprintduel met Sheraldo Becker tegen het gras en moest met de brancard van het veld gedragen worden. Joppen verklaarde dat het in zijn kuit schoot en dat het niet best aanvoelde.