Pijnlijke nederlaag Willem II tegen beloften RKC

TILBURG - De beloften van RKC Waalwijk hebben door een 0-3 zege op Willem II de grootste kans om zich te plaatsen voor de play-offs op 2 en 8 mei om een plaats in de kampioenspoule. Het is echter nog onduidelijk of die wedstrijden doorgaan zullen vinden.

Kort voor de aftrap maandagavond in Tilburg deed het gerucht de ronde dat de KNVB voor het komende seizoen heel wat anders van plan is met de beloftenteam die nog niet zijn toegetreden tot de voetbalpiramide. Dat gebeurt in 2019. Er zouden plannen zijn om alle clubs in een competitie onder te brengen zodat de overgang naar de tweede en derde divisie straks eerlijker gaat verlopen. Nu bestaat er nog een poule A en een poule B. Die indeling kwam aan het begin van het huidige seizoen tot stand.

Bij Remco Oversier, directeur van RKC Waalwijk, is nog niets bekend van een wijziging van de competitieopzet. Namens de eerste divisie heeft hij zitting in het technisch platform. Daar moet zo'n wijziging van de opzet op zijn minst bekend zijn.

Als de huidige opzet van kracht blijft heeft Willem II zich maandagavond behoorlijk in de vingers gesneden. Met nog een speelronde te gaan is de tweede plaats uit het zicht verdwenen. RKC heeft drie punten meer en een veel beter doelsaldo: +19 tegen +11. Bovendien paseerde Fortuna Sittard de Tilburgse club op de ranglijst. Blijft de huidige indeling van kracht, dan komt Willem II ook volgend seizoen uit in de klasse van zwakste beloftenteams. Dat heeft zijn invloed als de beloftenteams in 2019 instromen in de divisies met de gerenommeerde amateursclubs.

Willem II had thuis weinig kans tegen het als team veel beter opererende RKC. Na voorbereidend werk van Nikky Baggerman schoot Jan Verduijn de Waalwijkers op voorsprong. Verduijn stelde later Jari Koenraat in staat om er 2-0 van te maken. Kort na de rust legde Noel de Graauw het duel in een beslissende plooi.