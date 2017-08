Protesten Willem II-fans hebben beoogd effect

Containerreinigingsbedrijf Cleanprofs is bij thuiswedstrijden van de Tricolores de sponsor. Het Tilburgse recyclingbedrijf CVB Ecologistics is bij uitwedstrijden terug te vinden op de achterkant van het shirt.

Op deze wijze komen de club en beide sponsoren tegemoet aan de wensen van supporters, die tijdens de eerste (thuis)wedsrijd van de competitie - tegen Excelsior - met grote spandoeken protesteerden tegen de veelheid aan sponsors op het shirt. Volgens de fans was dit in tegenspraak met het convenant dat zij met de clubleiding over dit onderwerp hebben hebben opgesteld.