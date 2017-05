Supporters belonen Willem II massaal voor mooi seizoen

De traditionele Away Day van dit seizoen voor de Willem II-fans was die tegen PSV. Toen kreeg de ploeg van Erwin van de Looi steun van ruim 1500 Willem II-fans. Het mocht niet baten; PSV won met 5-0. Toch was die Away Day zo'n groot succes dat er spontaan werd besloten om een onofficiële tweede Away Day te organiseren, die van aanstaande zondag.