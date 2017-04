Tegen Go Ahead moet het toch lukken

Willem II verloor slechts twee van de twaalf thuisontmoetingen tegen Go Ahead in de eredivisie. Die nederlagen dateren al uit 1995 en 1966. Geen enkele andere club uit de eredivisie boekte minder vaak een zege in het Tilburgse stadion. Willem II won de wedstrijd in Deventer met 1-0 door een doelpunt van Jari Schuurman. Nog nooit won de Tilburgse club beide duels van Go Ahead in een eredivisieseizoen.