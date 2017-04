Thomas Kok optie als rechtsback bij Willem II

TILBURG - Er zijn zo weinig verdedigers over bij Willem II dat Thomas Kok momenteel wordt uitgeprobeerd als rechtsback. De 18-jarige Tilburger speelt normaal gesproken op het middenveld of als centrale verdediger.

Door blessures van Derrick Tshimanga, Freek Heerkens, Guus Joppen en Dico Koppers is de nood achterin hoog bij de Tricolores. Bovendien is het nog niet zeker of Dries Wuytens zondag kan meedoen in de belangrijke thuiswedstrijd van Willem II tegen hekkensluiter Go Ahead Eagles. De Belg viel afgelopen zondag met een hoofdwond uit in de met 5-0 verloren uitwedstrijd bij PSV. Hij werd toen vervangen door rechtsbuiten Jordy Croux. Middenvelder Funso Ojo ging toen rechtsback spelen.