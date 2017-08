Valt er wat te halen voor Willem II in de Kuip?

Het hoogtepunt in de recente historie is de 1-2 overwinning drie jaar geleden. Op 13 september 2014 wisten de Tricolores, door treffers van Frank van der Struijk en Samuel Armenteros, eindelijk weer eens te winnen in de Kuip. De vorige uitzege van Willem II op Feyenoord dateerde van 25 september 1994.

Vorig seizoen eindigde Feyenoord - Willem II in 1-0. Jens Toornstra tekende toen na ruim een halfuur spelen voor de enige treffer. Van het Feyenoord-elftal dat toen (op 21 januari 2017) aan de wedstrijd begon, zijn zeven spelers nog altijd bij de selectie van Giovanni van Bronckhorst. De andere vier zijn vertrokken (Karsdorp, Kongolo, Elia) of gestopt: Kuyt. Van het Willem II van ruim een halfjaar geleden zijn nog zes spelers bij de club. De overige vijf basisspelers van het duel met Feyenoord zijn vertrokken: Lamprou, Tshimanga, Van Anholt, Schuurman en Kali.

In het nieuwe seizoen is Feyenoord begonnen met twee overwinningen, Willem II startte met twee nederlagen. Maar dat was vorig seizoen ook het geval. De derde competitiewedstrijd voor de Tilburgers was toen het historische bezoek aan de Amsterdam Arena. Historisch, want Willem II won met 1-2 van Ajax.