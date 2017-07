Van de Looi kiest voor andere veldbezetting bij Willem II

De coach betreurt het uiteraard dat zijn selectie nog niet compleet is, maar zegt nu ook wel nuttig te kunnen trainen. ,,Het creëren van een basis voor goed samenspel en basisconditie stond voorop tot nu toe. Elf-tegen-elf is de beste manier. Maar ook met een kleinere groep kun je trainen op samenwerken. Dan train je bijvoorbeeld eerst de rechter- en daarna de rechterflank. Of alleen de samenwerking tussen verdedigers en middenvelders. Maar zo kost het wel wat meer tijd."

Vaker scoren

Een van de voornaamste doelstellingen in de competitie is volgens Van de Looi vaker scoren. ,,Dat kan door ervoor te zorgen dat er meer spelers in de selectie zitten die een doelpunt kunnen maken, maar ook door een wat andere veldbezetting, met name op het middenveld." In het interview in het BD gaat Van de Looi onder meer ook in op het grote aantal buitenlandse spelers in de selectie.