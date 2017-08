Van de Looi: 'Klotecompetitie tot nu toe'

Direct na de uitwedstrijd bij Feyenoord, die met 5-0 werd verloren , had Willem II-trainer Erwin van de Looi zijn emoties wat minder onder controle dan tijdens de persconferentie een halfuurtje later, toen hij stelde dat hij er van overtuigd is dat het goed komt met zijn ploeg.

,,Het was een ongelofelijke middag", begon hij direct na het duel. ,,Je neemt je dingen voor, dat voer je twaalf minuten goed uit, maar dan wordt er uit een corner gescoord en geef je de wedstrijd meteen weg. Dat is niet voor de de eerste keer in deze klotecompetitie tot nu toe", sprak de coach boos.

Meedogenloos

,,We hebben een jonge groep, maar we spelen met de grote mannen mee dus dan moeten we ook klaar zijn om te strijden. We moeten gewoon onze taken uitvoeren, en dat doen we niet. Dat straffen zij meedogenloos af. De ruimtes die wij weggeven zijn volledig onnodig. Dan kun je alleen maar zorgen dat het geen 5-0 wordt, en die krijg je ook nog tegen."