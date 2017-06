Van den Boomen naar FC Eindhoven

FC Eindhoven werkte al enige tijd aan de komst van de 21-jarige Van den Boomen. In het seizoen 2014-2015 speelde de Veldhovenaar ook al voor FC Eindhoven, dat toen knap tweede werd in de Jupiler League. De bij Willem II en Ajax-opgeleide Van den Boomen dwong een contract af in Friesland, maar kon er de verwachtingen niet inlossen. In totaal kwam hij tot 23 wedstrijden in het shirt van Heerenveen, het afgelopen half jaar werd hij uitgeleend aan Willem II. Mede door een blessure kwam Van den Boomen in Tilburg ook tot slechts acht competitieduels.