Van Looi: Het gaat erom dat je er zelf in gelooft

TILBURG - Twee aangeslagen ploegen treffen elkaar zondagmiddag in Eindhoven. Willem II kreeg door de nederlaag tegen ADO Den Haag een tik in zijn aspiraties op weg naar kwalificatie voor de play-offs om Europees voetbal. PSV moest een dag later een enorme dreun verwerken nu de landstitel door het gelijke spel tegen FC Twente uit beeld is.

Op papier lijkt het voor Willem II het moeilijkste om zich te herstellen in een stadion waar in 1983 voor het laatst gewonnen is. Bovendien telt het blessurelijstje vijf spelers, waarvan er vier verdediger zijn. Drie backs ontbreken en bovendien Freek Heerkens, de verdedigende middenvelder, die ook als rechts- en linksback uit de voeten kan. Trainer Erwin van de Looi heeft voor de flanken alleen nog Pele van Anholt beschikbaar.

Wie de tweede Tilburgse back wordt wilde hij niet zeggen. ,,We gaan geen uitroeptekens maken van de vraagtekens voor PSV", zei Van de Looi vrijdagmiddag. In de laatste fase van de wedstrijd tegen ADO Den Haag speelde Funso Ojo rechtsback en verhuisde Pele van Anholt naar de linkerflank. Hij zou ook Elmo Lieftink back kunnen laten spelen. Een noodgedwongen experiment met Dries Wuytens als rechtsback in Groningen werd geen succes.