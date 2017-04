Veel interesse voor Obbi Oulare

TILBURG - Willem II is niet de enige club die Obbi Oulare komend seizoen wil huren van Watford. Volgens de Belgische spits zijn er ook clubs uit de Premier League en uit het Championship (tweede niveau in Engeland) die interesse hebben getoond. ,,Maar de Premier League zal het wel niet worden", vermoedt Oulare. ,,Watford gaat mij niet aan een club op hetzelfde niveau verhuren. Bovendien wil ik zeker zijn van speeltijd en dat is dan vermoedelijk niet het geval."

Willem II heeft de clubleiding van Watford enige tijd geleden al op de hoogte gebracht van de wens om ook volgend seizoen weer over Oulare te kunen beschikken. De Belgische jeugdinternational voetbalt sinds de winterstop bij de Tricolores. Hij scoorde in negen competitieduels drie keer en leverde drie assists af. Oulare verwacht dat half mei de knoop wordt doorgehakt over zijn nabije toekomst.