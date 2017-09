Velikonja nieuwe spits van Willem II

Jordens Peters vertrekt niet naar sc Heerenveen

31 augustus sc Heerenveen heeft deze transferperiode geen poging gedaan om Willem II-aanvoerder Jordens Peters in te lijven. Dat melden bronnen binnen de Friese club. Er werd gespeculeerd dat de Friese club interesse had in Peters. De club is namelijk nog op zoek naar een extra verdediger nu Joost van Aken aan Sheffield Wednesday is verkocht.