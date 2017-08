Vertrek Kali komt Willem II niet slecht uit

Zeer erkentelijk

,,Ik ben blij dat Willem II me anderhalf jaar geleden weer de kans gaf om te voetballen”, reageerde Kali maandagavond, die nu in de tweede speelronde van de competitie tegenstander is van de Tilburgse club. ,,Ik ben de club ook zeer erkentelijk dat er wordt meegewerkt aan deze transfer. Ik ben transfervrij gekomen. Willem II incasseert nu een aardig bedrag. 150.000 euro? Ik denk dat het meer is. Maar voor beide partijen is het een goede zaak, al was het geen straf geweest voor mij om het seizoen af te maken bij Willem II.”

Wie de laatste weken de trainingen volgde moest constateren dat de positie van Kali onder druk stond. Die had in de play-offs tegen NAC een flink aandeel in het behoud van Willem II en verkeerde het afgelopen seizoen rond de winterstop in topvorm. Het kwam niet tot een transfer naar de Turkse topclub Başakşehir. In de eerste, prille weken van dit seizoen bleek Kali niet de man die in staat was om op het middenveld voor het juiste evenwicht te zorgen.