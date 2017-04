Wat als... bij PSV - Willem II

De bal belandde na een afstandsschot van middenvelder Thom Haye via de onderkant van de lat ruim achter de doellijn. Velen in het stadion konden dat constateren, maar arbiter Van Boekel, grensrechters en de vierde man gaven geen kik. Doorvoetballen dus.

Even later, vlak voor rust, kwam de thuisploeg op voorsprong toen verdediger Nicolos Isimat-Mirin uit een hoekschop van Guardado vrijstaand raak kopte: 1-0. Al vroeg in de wedstrijd was Willem II verdediger Dries Wuytens kwijtgeraakt. Hij liep een hoofdwond op bij een botsing met ploeggenoot Obbi Oulare. Jordy Croux kwam in het veld.

Goed uit startblokken

Willem II, gesteund door liefst 1550 meegereisde fans, kwam na rust, in tegenstelling tot de eerste helft, goed uit de startblokken. Maar het was opnieuw PSV dat scoorde. En weer uit een hoekschop. Jordens Peters verloor in de 56ste minuut het kopduel van Marco van Ginkel: 2-0. Daarmee was het pleit beslecht. Willem II was knock-out en PSV profiteerde in de slotfase door er nog een paar treffers bij te maken. Gaston Pereiro kreeg in de slotfase vrije doortocht in het zestienmetergebied van Willem II: 3-0; Andres Guardado poeierde de bal van buiten het strafschopgebied binnen (4-0) en Marco van Ginkel bepaalde de eindstand met een een droge knal op 5-0. Maar wat als het doelpunt van Willem II bij 0-0 wel had geteld?