Willem II - Ajax is al bijna uitverkocht

TILBURG - Willem II - Ajax vindt pas plaats op 14 mei, in de laatste speelronde van de eredivisie, maar de wedstrijd is al bijna uitverkocht. Dat lijkt alles te maken te hebben met het feit dat Ajax plots weer nadrukkelijk verwikkeld is in de strijd om de landstitel, na puntenverlies van Feyenoord bij PEC Zwolle.

Het is dus in theorie mogelijk dat de Amsterdammers in Tilburg kampioen worden en daar willen veel mensen getuige van zijn. Inmiddels zijn er nog maar enkele honderden kaarten beschikbaar voor het duel.

In 2007 had Ajax ook de kans om in Tilburg de landstitel binnen te halen. Dat lukte toen niet. De Amsterdammers wonnen op de slotdag van de competitie weliswaar met 0-2, maar kwamen toen 1 doelpunt tekort omdat PSV met 5-1 Vitesse versloeg.