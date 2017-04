Willem II beraadt zich op stappen voor thuisduel met Ajax

UPDATE VIDEO: Willem II duwt Go Ahead dieper de afgrond in na 2-0 overwinning

16 april TILBURG - Willem II is om 12.30 uur begonnen aan de belangrijke thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles. Winnen de Tilburgers, dan komt deelname aan de play-offs om Europees voetbal weer in zicht. Maar bij een nederlaag moet de ploeg van Erwin van de Looi vrezen voor een ticket voor de play-offs om promotie/degradatie.