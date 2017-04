Willem II doet het goed 'onder' Manschot

Veilig spelen of niet?

Willem II kan zich tegen Go Ahead Eagles definitief 'veilig' spelen in de eredivisie. Bij een overwinning is dat het geval en ook bij een gelijkspel lijkt handhaving nagenoeg zeker. Een nederlaag brengt de Tricolores echter in de problemen. Dan zullen de Tilburgers in de laatste drie competitieduels (Heerenveen uit, Roda JC uit en Ajax-thuis) vermoedelijk nog 1 of meerdere punten moeten zien binnen te slepen om weg te blijven van de zestiende plaats.