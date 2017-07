Willem II haalt Daniel Crowley terug naar eredivisie

Nog geen beslissing over Karim Rossi bij Willem II

10 juli TILBURG - Proefspeler Karim Rossi ontbrak maandagochtend bij de training van Willem II. Dat was geheel conform de afspraak. Rossi is uit Tilburg vertrokken in afwachting van de beslissing die de technische staf over hem zal nemen. Dat gebeurt mogelijk al later vandaag.