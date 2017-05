Willem II haalt multifunctionele Fernando Lewis

Lewis speelde in Alkmaar als rechtsback, als linksbuiten en als centrumspits. Dit seizoen kwam hij vooral in actie bij Jong AZ (12 duels) in de derde divisie. Daarnaast speelde hij vijf duels in het eerste elftal, waarvan twee in de eredivisie, twee in de KNVB beker en 1 in de Europa League (tegen Zenit).

In eerste instantie stond Fernando Lewis - niet te verwarren met de gelijknamige soulzanger - steevast als rechtsback in het veld, de laatste vier duels die hij speelde voor Jong AZ fungeerde hij als centrumspits. In die rol maakte hij onder meer drie doelpunten in de competitiewedstrijd tegen UNA.

In het seizoen 2014-2105 kwam Lewis op huurbasis uit voor FC Dordrecht en Go Ahead Eagles. In 2009 plukte AZ hem op uit de jeugd van HFC Haarlem.

In september 2015 liep Lewis een ernstige blessure op. De hamstring in zijn linkerbeen bleek grotendeels afgescheurd, waardoor hij de rest van het seizoen 2015-2016 aan zich voorbij moest laten gaan. Eerder (mei 2012) scheurde Lewis al eens een kruisband af, waardoor hij bijna een jaar uit de running was. In april 2014 stond hij nog twee maanden buitenspel vanwege een knieblessure.

AZ besloot onlangs het na dit seizoen aflopende contract van Fernando Lewis niet te verlengen.