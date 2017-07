Willem II is jong, maar niet het jongste Willem II ooit

Toch beschikt de Tilburgse club niet over de jongste selectie ooit in zijn eredivisiehistorie. Dat blijft voorlopig die groep die onder leiding van trainer Adrie Koster aan het seizoen 1990/1991 begon. De tieners Marc Latupeirissa, Louis Laros, Jean-Paul van Gastel, John Mutsaers en Mohamed Sylla haalden de gemiddelde leeftijd flink naar beneden. Verder beschikte Willem II alleen in de seizoenen 1993/1994 en 1996/1997 over gemiddeld nog jongere spelers.