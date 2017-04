Willem II is nu definitief veilig

Door nederlagen van NEC (0-1 tegen Excelsior) en Sparta (0-1 tegen ADO Den Haag) kunnen die ploegen - net als hekkensluiter Go Ahead Eagles - de Tricolores niet meer achterhalen met nog twee speeldagen voor de boeg.

Willem II wist na de thuiszege op Go Ahead Eagles vorige week al nagenoeg zeker van handhaving. Maar mathematisch zou het nog hebben gekund dat de ploeg van Erwin van de Looi in de play-offs om promotie/degradatie was beland.