Willem II kan volop gaan schuiven met jeugdspelers

Dogan Corneille is komend seizoen niet alleen assistent van Erwin van de Looi bij het eerste elftal van Willem II, hij wordt ook coach van het beloftenteam bij competitieduels. De trainer van Jong Willem II, Edwin Linssen, beschikt nog niet over de vereiste diploma’s daarvoor. Hij volgt weliswaar de opleiding UEFA-A, maar krijgt geen dispensatie om al zelfstandig een beloftenploeg te coachen.

,,Het is goed dat Dogan erbij komt”, aldus Linssen. ,,Want er gaan geregeld spelers bij ‘Jong’ meedoen die bij het eerste meetrainen. Dogan ziet ze dan overal.” Mede hierdoor gaat Corneille dit seizoen fulltime aan de slag bij Willem II. ,,Dat was een wens van mij en van de club. Het is weer een stapje in de professionalisering van Willem II.”

Behoorlijke belasting

Het beloftenteam van de Tricolores bestaat voor een groot deel uit spelers die vorig seizoen voor Onder 19 uitkwamen. ,,Daar hebben we bewust voor gekozen”, aldus Linssen. ,,Zo kunnen ze op jonge leeftijd al wennen aan een behoorlijke belasting.”

Voordeel is volgens Linssen ook dat er met de spelers geschoven kan worden. ,,Een groot aantal mag qua leeftijd nog meedoen bij de Onder 19. Als wij voor wedstrijden van Jong spelers teruggeschoven krijgen van het eerste, is dat een uitwijkmogelijkheid. Onze Onder 19 komt uit op het hoogste niveau. Zeker duels met Ajax, PSV en Feyenoord zijn dan zeker de moeite waard."

Voor de selectiespelers van Jong Willem II die op maandagavond niet of weinig aan de bak komen in wedstrijden van dat team of op zaterdag bij de Onder 19, worden geregeld oefenduels ingepland, met name tegen amateurclubs uit de regio. ,,Ook de reserves van de Onder 19 kunnen daarbij aansluiten.”

Ik heb ook begrip voor amateurclubs die niet zitten te wachten op een groot aantal beloftenteams Edwin Linssen Het liefst had de trainer gezien dat zijn ploeg in de hoogste van de twee beloftendivisies was ingedeeld, maar afgelopen seizoen werd net geen promotie afgedwongen. ,,Anders hadden we onder meer tegen Jong Feyenoord gespeeld, nu vooral tegen beloftenteams van eerstedivisieclubs."