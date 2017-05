Willem II sluit behoorlijk seizoen af in mineur

TILBURG - Het is al enige tijd duidelijk dat Willem II in de eredivisie blijft, maar de Tilburgers kunnen niet tevreden zijn met de wijze waarop ze het seizoen hebben afgesloten. Inclusief de nederlaag tegen Ajax op de slotdag (1-3) verloor de ploeg van Erwin van de Looi zes van de laatste zeven competitieduels.

Alleen van het rechtstreeks gedegradeerde Go Ahead Eagles werd in de slotfase van de competitie nog gewonnen (2-0) en dat was precies genoeg om het vege lijf te redden.

Vlak voor en vlak na rust

Tegen Ajax speelde Willem II zondagmiddag niet z'n slechtste voetbal. Zeker in de eerste helft deed de ploeg weinig onder voor de Amsterdammers. Maar vlak voor en val na rust sloegen de bezoekers toe, via doelpunten van Dolberg en Sanchez. Toen ook Klaassen nog scoorde (0-3) was het pleit in Tilburg definitief beslecht. In de slotfase redde Feyenoord-huurling Jari Schuurman de eer nog voor Willem II door er 1-3 van te maken.

Thomas Kok

Bij Willem II maakte de 18-jarige Tilburger Thomas Kok zijn debuut. Hij stond in de basis, mede omdat een aantal verdedigers vanwege blessures ontbrak. Kok had het lastig met eerst de nog jongere Justin Kluivert als directe tegenstander en later Neres.